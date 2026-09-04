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Не только о футболе

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Сафонов vs Головин, «Арсенал» — «Челси», выезд Батракова. 15 главных матчей уикенда Европы

Сафонов vs Головин, «Арсенал» — «Челси», выезд Батракова. 15 главных матчей уикенда Европы

    «Реал» и «Барсу» ждут гостевые проверки, а в Италии сразу три топ-вывески! В Европе снова масса интересного футбола на неделе.

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