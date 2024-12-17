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Госдума приняла закон об обязательной регистрации построенных домов

Госдума приняла закон об обязательной регистрации построенных домов

Законом вводится принцип «построил — оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления Госдума в третьем чтении приняла закон, который обязывает гражданина или организацию по окончании строительства регистрировать объект в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), следует из данных на сайте нижней палаты парламента.

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