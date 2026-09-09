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Царьград

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Доля граждан с доходом от 100 тысяч рублей выросла. Сколько таких?

Доля граждан с доходом от 100 тысяч рублей выросла. Сколько таких?

За год число граждан с зарплатой выше 100 тысяч рублей увеличилось почти на 4%, при этом снизилась доля тех, кто получает 60 тысяч и менее.

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