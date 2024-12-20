Сотрудники ГосавтоинспекцииХабаровского края провели профилактическое мероприятие «Новогоднее письмо водителю»

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения районного отдела полиции капитан полиции Наталья Шаламова совместно с учащимися школы № 3 села Пивань написали письма водителям, в которых дети напомнили участникам дорожного движения о соблюдении Правил дорожного движения в зимний период.