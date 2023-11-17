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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковтун о «Спартаке»: «Состав, а особенно защита, постоянно подвергается ротации. Абаскаль должен определиться с костяком»

Ковтун о «Спартаке»: «Состав, а особенно защита, постоянно подвергается ротации. Абаскаль должен определиться с костяком»

– По-вашему, что в спартаковской игре сегодня заслуживает «хирургического вмешательства» прежде всего? – Наверное, тренеру стоит показать, что он доверяет игрокам центральной зоны линии обороны.

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