МВД: мошенники используют поддельные письма Google

Российские правоохранители предупредили о новой изощренной фишинговой атаке с использованием бренда Google Как сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов киберполиции МВД РФ, злоумышленники освоили технологию рассылки писем, которые визуально неотличимы от официальных уведомлений корпорации.