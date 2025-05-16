МВД: мошенники используют поддельные письма Google

Российские правоохранители предупредили о новой изощренной фишинговой атаке с использованием бренда Google Как сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов киберполиции МВД РФ, злоумышленники освоили технологию рассылки писем, которые визуально неотличимы от официальных уведомлений корпорации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии