Вирусолог рассказал о вероятности новой волны Covid-19 в России

В каких регионах России следует опасаться наибольшего подъема заболеваемости в случае прихода новой волны Covid-19, объяснил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.
В каких регионах России следует опасаться наибольшего подъема заболеваемости в случае прихода новой волны Covid-19, объяснил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.
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