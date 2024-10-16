Разбитая украинская «витрина»

Если кто-нибудь когда-нибудь захочет написать фантастическую книгу про евроукров или снять не менее фантастический кинофильм про них, то герои этого произведения всенепременно будут достигать своих целей самостоятельно.
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