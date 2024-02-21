Добрый Мир
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Добрый Мир

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Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

ФОТО: Юрий Гемпель пояснил, что современный Берлин игнорирует основополагающий европейский документ по мирному урегулированию.

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Комментарии
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Лев Добрый
А разве садовники нужны России и кто его приглашал к нам на переговоры кровожадного садовода? 🤠😜👈🗡️😎
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21 час.
ЛТ
ЛЮДМИЛА ТОХТАУЛОВА
Поменялось юридическое лицо-после сноса стены,ГДР НЕТ,ФРГ-не считает себя имеющим те же ценности. МИРУ-МИР! ВСе ЛЮДИ-БРАТЬЯ! Начнем с себя!Родина предков-это кармическая линия.но...и она -это родина-в смысле её правительства-не идеальна! А,народ-он ВЕЗДЕ ОДИН! Все граждане Земли-должны осознавать ответственность за ЗЕМЛЮ и быть искренними на своем месте. ПРавительство поменяется-не торопитесь портить отношения.Народ же на МЕСТЕ!Рано или поздно-дожди смоют человеческую глупость. Не торопитесь открывать лицо &quot;зла&quot;.
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20 час.

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