Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

А разве садовники нужны России и кто его приглашал к нам на переговоры кровожадного садовода? 🤠😜👈🗡️😎

ЛТ

ЛЮДМИЛА ТОХТАУЛОВА

Поменялось юридическое лицо-после сноса стены,ГДР НЕТ,ФРГ-не считает себя имеющим те же ценности. МИРУ-МИР! ВСе ЛЮДИ-БРАТЬЯ! Начнем с себя!Родина предков-это кармическая линия.но...и она -это родина-в смысле её правительства-не идеальна! А,народ-он ВЕЗДЕ ОДИН! Все граждане Земли-должны осознавать ответственность за ЗЕМЛЮ и быть искренними на своем месте. ПРавительство поменяется-не торопитесь портить отношения.Народ же на МЕСТЕ!Рано или поздно-дожди смоют человеческую глупость. Не торопитесь открывать лицо "зла".