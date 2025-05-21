"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ В своё время по России были закрыты много рынков, появившихся в 90-е годы... Так почему "Садовод" и "Фуд Сити" такие не потопляемые: всё власти вроде как угрожают их закрыть... а они -"живее всех живых" - до сих пор "процветают" на благо азербайджанцев? Ведь, если имеет место нарушение российских законов - должно быть и ДЕЙСТВИЕ, чтобы последовал этому беззаконию и конец.