Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Светлана Ефименко
    почему такая агрессия не только у родителей , но и их детей?не могут и не нравиться жить нормально и ладить с русски...Разъярённая приез...
  • карла карлова
    Однозначно ,надо закрыть  рынки "Садовод" и "Фуд Сити",ликвидировать азербайджанскую диаспору .не давать им российско..."По указке Кремля...
  • Сергей Алексеев
    так и только так...Разъярённая приез...

"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?

"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?

Царьград Коллаж Царьграда Зашевелился уж на сковородке - именно этой фразой можно охарактеризовать действия азербайджанских провластных СМИ после того, как появилась реальная угроза закрытия рынков "Садовод" и "Фуд Сити", но для них, конечно же, не существует нарушения законов, а всё якобы "по указке Кремля".

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Комментарии
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vladstamp
Гнать всех азеров из России!!!
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7 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В своё время по России были закрыты много рынков, появившихся в 90-е годы... Так почему &quot;Садовод&quot; и &quot;Фуд Сити&quot; такие не потопляемые: всё власти вроде как угрожают их закрыть... а они  -&quot;живее всех живых&quot; - до сих пор &quot;процветают&quot; на благо азербайджанцев? Ведь, если имеет место нарушение российских законов - должно быть и ДЕЙСТВИЕ, чтобы последовал этому беззаконию и конец.
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6 час.
карла карлова
Однозначно ,надо закрыть  рынки &quot;Садовод&quot; и &quot;Фуд Сити&quot;,ликвидировать азербайджанскую диаспору .не давать им российское гражданство и гнать азерботов из России ,у них есть их родина с их менталитетом ,вот пусть там живут.Они в Турцию могут ехать жить.А Россия не для них.
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2 час.
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