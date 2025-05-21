Царьград Коллаж Царьграда Зашевелился уж на сковородке - именно этой фразой можно охарактеризовать действия азербайджанских провластных СМИ после того, как появилась реальная угроза закрытия рынков "Садовод" и "Фуд Сити", но для них, конечно же, не существует нарушения законов, а всё якобы "по указке Кремля".
"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?
Комментарии
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Гнать всех азеров из России!!!
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7 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В своё время по России были закрыты много рынков, появившихся в 90-е годы... Так почему "Садовод" и "Фуд Сити" такие не потопляемые: всё власти вроде как угрожают их закрыть... а они -"живее всех живых" - до сих пор "процветают" на благо азербайджанцев? Ведь, если имеет место нарушение российских законов - должно быть и ДЕЙСТВИЕ, чтобы последовал этому беззаконию и конец.
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6 час.
карла карлова
Однозначно ,надо закрыть рынки "Садовод" и "Фуд Сити",ликвидировать азербайджанскую диаспору .не давать им российское гражданство и гнать азерботов из России ,у них есть их родина с их менталитетом ,вот пусть там живут.Они в Турцию могут ехать жить.А Россия не для них.
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2 час.
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