Володин: высокая активность на выборах — свидетельство консолидации общества и сплоченности граждан

Выборы депутатов Государственной Думы подошли к концу, а предварительные результаты уже известны, заявил Председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в МАХ, отметив, что высокая активность на выборах — «свидетельство консолидации нашего общества и сплоченности граждан».