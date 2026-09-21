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ДумаТВ

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Володин: высокая активность на выборах — свидетельство консолидации общества и сплоченности граждан

Володин: высокая активность на выборах — свидетельство консолидации общества и сплоченности граждан

Выборы депутатов Государственной Думы подошли к концу, а предварительные результаты уже известны, заявил Председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в МАХ, отметив, что высокая активность на выборах — «свидетельство консолидации нашего общества и сплоченности граждан».

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