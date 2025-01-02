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Финляндия вынуждает российских бизнесменов продать Арену «Хельсинки»

Финляндия вынуждает российских бизнесменов продать Арену «Хельсинки»

ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). Спортивно-развлекательный комплекс Арена «Хельсинки», расположенный в столице Финляндии, был закрыт в 2022 году, после того, как его владельцы — российско-финские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг подверглись санкциям со стороны ЕС и США.

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Комментарии
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Eduard
Финики аферисты! Какая власть,такая и жизнь!
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16 час.
Eduard
Финики спившаяся нация!
Ответить
16 час.
Eduard
Ващи санкции изначально не законны,как и вмешательства в дела стран к вам не входящих!
Ответить
16 час.

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