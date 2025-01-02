Финляндия вынуждает российских бизнесменов продать Арену «Хельсинки»

ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). Спортивно-развлекательный комплекс Арена «Хельсинки», расположенный в столице Финляндии, был закрыт в 2022 году, после того, как его владельцы — российско-финские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг подверглись санкциям со стороны ЕС и США.