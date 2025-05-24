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В кастрюльке

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Сочный салат «Вкусняшка». Простой рецепт: всегда готовлю его для праздничного стола

Сочный салат «Вкусняшка». Простой рецепт: всегда готовлю его для праздничного стола

Салат «Вкусняшка» — это легкое и в то же время сытное блюдо с ярко выраженным вкусом. Он сочетает в себе сочность свежих овощей, насыщенный аромат копченого мяса, что делает его универсальным выбором как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

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