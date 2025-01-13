Условия мира от России

Кремль на переговорах с Трампом планирует обсуждать новые соглашения о безопасности, которые будут подразумевать "откат" НАТО на его восточных рубежах, пишет газета Financial Times со ссылкой на российские источники.
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