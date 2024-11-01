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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

В результате секвенирования генома и анализа с использованием искусственного интеллекта были обнаружены скрытые генетические маркеры, связанные с раком молочной железы

Недавнее исследование, проведенное профессором Диной Шнайдман-Духовны из Школы компьютерных наук и инженерии Рэйчел и Селима Бенин при Еврейском университете в Иерусалиме, разработало инновационный метод анализа генетических вариаций в семьях с высоким риском заболевания раком молочной железы.

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