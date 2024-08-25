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Есть свои плюсы и минусы: как выгодно погасить автокредит

Есть свои плюсы и минусы: как выгодно погасить автокредит

Закрывать кредит на автомобиль досрочно может быть невыгодным в одном случае, сообщает PRIMPRESS. Если банк использует самую распространенную аннуитетную схему выплат, то все проценты заемщик выплачивает в первую очередь, и лишь к концу срока действия возвращает основной долг.

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