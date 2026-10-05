«Горжусь». Петтер Сольберг поддержал сына после душераздирающей развязки сезона в WRC

«Горжусь». Петтер Сольберг поддержал сына после душераздирающей развязки сезона в WRCJaanus Ree / Red Bull Content PoolЧемпион мира по ралли 2003 года Петтер Сольберг похвалил своего сына Оливера за потрясающий сезон после драматичной развязки на Сардинии в минувшее воскресенье.