«Горжусь». Петтер Сольберг поддержал сына после душераздирающей развязки сезона в WRC

«Горжусь». Петтер Сольберг поддержал сына после душераздирающей развязки сезона в WRCJaanus Ree / Red Bull Content PoolЧемпион мира по ралли 2003 года Петтер Сольберг похвалил своего сына Оливера за потрясающий сезон после драматичной развязки на Сардинии в минувшее воскресенье.
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