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Российские дроны вынудили ВСУ сменить тактику и отказаться от скоплений техники

Российские дроны вынудили ВСУ сменить тактику и отказаться от скоплений техники

Александр Полегенько/ТАСС ВСУ изменили тактику на линии фронта из-за широкого применения российских беспилотников, отказавшись от крупных скоплений личного состава и техники в пользу небольших рассредоточенных групп.

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