Российские дроны вынудили ВСУ сменить тактику и отказаться от скоплений техники

Александр Полегенько/ТАСС ВСУ изменили тактику на линии фронта из-за широкого применения российских беспилотников, отказавшись от крупных скоплений личного состава и техники в пользу небольших рассредоточенных групп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии