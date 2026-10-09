В Петрозаводске пассажир с инвалидностью не смог покинуть поезд из-за отсутствия платформы

Инцидент произошел 6 октября: пассажир, следовавший из Москвы в столицу Карелии на фирменном поезде № 018, не смог выйти на станции назначения.
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