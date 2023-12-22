Собянин: Уровень освещенности в Москве вырос вдвое

Московские энергетики вносят большой вклад в развитие города Более 120 тыс. специалистов ежедневно обеспечивают теплом и электричеством миллионы жителей города и сотни тысяч организаций, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.