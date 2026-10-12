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Крымская газета

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В Крыму открыли Центр олимпиадной подготовки школьников

В Крыму открыли Центр олимпиадной подготовки школьников

Директор Крымской гимназии-интерната для одарённых детей Екатерина Скопинцева-Китюк рассказала в эфире «Радио Крым» о создании Центра олимпиадной подготовки школьников в Крыму.

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