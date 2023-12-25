Подполковник Дэвис: Никакие деньги уже не помогут Украине

Подполковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэниел Дэвис заявил, что несмотря на помощь Вашингтона, никакая материальная поддержка уже не поможет Украине получить превосходство над Российской Федерацией в конфликте.
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