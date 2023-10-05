Юнармейцы Ростова-на-Дону отправились на смену в ВДЦ «Океан» во Владивостоке

Победители конкурсного отбора на профильную смену «Орден мужества» Владимир Шишков, Сергей Храменков, Екатерина Дергачёва, Котлов Роман и Юлия Зиненко направились в поездку вместе с советником директора по воспитанию Ангелиной Александровной.
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