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Ивановские новости

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В Ивановской области суд взыскал ущерб за нападение бездомной собаки

В Ивановской области суд взыскал ущерб за нападение бездомной собаки

Мать пострадавшего от нападения бездомной собаки ребёнка добилась компенсации через суд. Муниципальное учреждение признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по отлову и содержанию бездомных животных.

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