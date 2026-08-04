В Ивановской области суд взыскал ущерб за нападение бездомной собаки

Мать пострадавшего от нападения бездомной собаки ребёнка добилась компенсации через суд. Муниципальное учреждение признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по отлову и содержанию бездомных животных.
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