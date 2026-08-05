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Ректор МГИМО Торкунов предложил ввести квоты для олимпиадников при поступлении в вузы

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов предложил ввести квоты на количество бюджетных мест для победителей и призёров олимпиад при поступлении в российские вузы.

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