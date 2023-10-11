Давно в отношениях: что известно о новой фаворитке Меладзе

Причины разрыва продюсера и певицы до сих пор неизвестныПосле того, как новость о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой подтвердилась, народ стал винить во всем новую подопечную композитора Софью Тарасову.
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