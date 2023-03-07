Смоленск 2.0

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В Смоленске прокуратура заставила сельскую администрацию обеспечить водоснабжение для местных жителей

В Смоленске прокуратура заставила сельскую администрацию обеспечить водоснабжение для местных жителей

Работники прокуратуры Новодугинского района установили, что в жилых домах деревни Коптево отсутствует центральное водоснабжение, водоснабжение с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и не организован подвоз питьевой воды.

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