В Смоленске прокуратура заставила сельскую администрацию обеспечить водоснабжение для местных жителей

Работники прокуратуры Новодугинского района установили, что в жилых домах деревни Коптево отсутствует центральное водоснабжение, водоснабжение с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и не организован подвоз питьевой воды.
Работники прокуратуры Новодугинского района установили, что в жилых домах деревни Коптево отсутствует центральное водоснабжение, водоснабжение с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и не организован подвоз питьевой воды.
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