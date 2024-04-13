Добролюбовка приглашает на встречу с писателем Алексеем Олейниковым

Она пройдёт в библиотеке в рамках спецпрограммы Большого детского фестиваля «ЭХО БДФ — Поморье»Она пройдёт в библиотеке в рамках спецпрограммы Большого детского фестиваля «ЭХО БДФ — Поморье»Алексей Олейников — писатель, поэт, драматург.
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