"На месте глушат связь": Русский БЭК ворвался в порт Одессы - последствия взрыва враг скрывает всеми силами

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Скоро три года и вероятно пройдёт ещё много  времени  для того, что бы они  остановили всё движение на Украине и все поставки  забугорные остановились. Вероятно этому не учили.....
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5 час.
Sergiy Che
Великий диванный &quot;адмирал&quot; Старостин со своим умищем то уже небось давным-давно завалил побережье водными дронами... Потому что п...здеть не мешки таскать! 😆
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3 час.
Sergiy Che
Да вроде не остановили - всё поступает в войска...
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3 час.

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