Заметался: Макаревич уехал теперь и из Израиля – у него там «возникли сложности»

Великое горе постигло Израиль – из него уехала вся Россия! Помните, был же такой момент, когда Макаревич нам заявил, что: «Это не мы уехали из России, это Россия уехала от вас!» Ну а теперь «вся Россия» в его личном и персональном лице уехала ещё и из Израиля.