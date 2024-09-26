Великое горе постигло Израиль – из него уехала вся Россия! Помните, был же такой момент, когда Макаревич нам заявил, что: «Это не мы уехали из России, это Россия уехала от вас!» Ну а теперь «вся Россия» в его личном и персональном лице уехала ещё и из Израиля.
Заметался: Макаревич уехал теперь и из Израиля – у него там «возникли сложности»
Комментарии
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саша пупкин
Чота не получается у макарки мир под себя прогинать))) Ну никак он мать его не прогинается.
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12 час.
Борис Леонтьев
Не просчитался, а просочился в интернет пространство. Опять какая-то мля вытащила его тухлый труп на свет Божий. Неймётся кому-то, что этого ублюдка все давно "похоронили". Насрать всем на то где и как он живёт и жив ещё или уже сдох.
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4 час.
Борис Леонтьев
👍👍👍
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4 час.
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