ФСБ обнародовала показания немецкого генерала о преступлениях на территории СССР

К 80-летию начала крупнейшей стратегической наступательной операции Красной армии в Белоруссии (операция "Багратион") в России впервые обнародовали показания генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа о централизованном характере нацистских преступлений на оккупированных территориях СССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии