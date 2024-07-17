ФСБ обнародовала показания немецкого генерала о преступлениях на территории СССР

К 80-летию начала крупнейшей стратегической наступательной операции Красной армии в Белоруссии (операция "Багратион") в России впервые обнародовали показания генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа о централизованном характере нацистских преступлений на оккупированных территориях СССР.