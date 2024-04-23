Мигрант подрезал двух велосипедисток в Челябинске. Ему не понравилось, как они одеты

В Челябинске полиция задержала иностранца, едва не сбившего велосипедисток. Как передает корреспондент РИА «Новый День», две челябинки катались на велосипедах, когда обратили внимание на легковой автомобиль.
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