Перевозчики повторили правила групповой транспортировки детей

В рамках оперативно-профилактической операции «Автобус-грузовик», в ГИБДД Салехарда состоялась рабочая встреча с представителями предприятий, которые на территории столицы Ямала занимаются организованной групповой перевозкой несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии