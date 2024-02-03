На Украине назвали причину обострения конфликта между Зеленским и Залужным

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным обострился из-за законопроекта о мобилизации, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в украинских политических кругах.
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