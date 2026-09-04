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МОСИНФОРМ

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Переменная облачность ожидается в столичном регионе 4 сентября

Переменная облачность ожидается в столичном регионе 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, воздух в столице прогреется до 20–22 градусов, а в Подмосковье температура составит от плюс 18 до плюс 23 градусов.

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