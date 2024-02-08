Crédit Agricole в 2023 году сократила активы, связанные с Россией, до €1,3 млрд

Французская банковская группа Crédit Agricole сократила активы, связанные с Россией, с февраля 2022 года к концу 2023 года в четыре раза до 1,3 млрд евро, следует из презентации к его отчетности за 2023 год.
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