Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Генерала Попова уволили из рядов ВС РФ

Генерала Попова уволили из рядов ВС РФ

НТВ Фото: РИА Новости © 2025, Алексей Сухоруков Обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова, которому накануне суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, уволили из рядов Вооруженных сил РФ.

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