КПРФ предложила платить студенческим семьям при нехватке мест в детсадах

Депутаты КПРФ разработали законопроект о ежемесячных выплатах студенческим семьям, которые не могут устроить ребенка в государственный или муниципальный детский сад из-за отсутствия мест.
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