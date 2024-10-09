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Царьград

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  • Дмитрий Гурин
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"Прихватизация" и "жилой пассив": Одна из самых жестоких банд чёрных риэлторов в суде. 56 уголовных дел. Полетели звёзды с погон

"Прихватизация" и "жилой пассив": Одна из самых жестоких банд чёрных риэлторов в суде. 56 уголовных дел. Полетели звёзды с погон

Мосгорсуд начал рассматривать дело банды чёрных риелторов. На протяжении восьми лет одна из самых жестоких группировок занималась не только похищением недвижимости и разного рода мошенничеством, но и похищением людей.

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Валерьян Смогловский
Опять. Черножопые. Скоро. Вы. От. Них. Не избавитесь. Они. Как. Тараканы презиками. Не. Пользуются
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