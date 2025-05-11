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Путин провёл срочную ночную пресс-конференцию: главные заявления

Путин провёл срочную ночную пресс-конференцию: главные заявления

Ночных пресс-конференций президент России до этого не давал никогда.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин сделал важное заявление для местных и иностранных журналистов в Малахитовом зале Кремля.

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