Путин провёл срочную ночную пресс-конференцию: главные заявления

Ночных пресс-конференций президент России до этого не давал никогда.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин сделал важное заявление для местных и иностранных журналистов в Малахитовом зале Кремля.
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