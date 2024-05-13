Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 31 беспилотник над четырьмя регионами России

Над Крымом уничтожено четыре ракеты Storm Shadow, а над Белгородской областью — 12 снарядов РСЗО «Ольха»В ночь на 13 мая над территорией Белгородской, Курской, Липецкой областей и Крымом был сбит 31 беспилотник.
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