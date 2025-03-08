Expressen: США откажутся от планирования учений НАТО в Европе

Global Look Press/Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan/Keystone Press Agency США уведомили своих союзников по НАТО о своем намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений на территории Европы.
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