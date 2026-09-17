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Царьград

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Ситуация с бензином на трассе М-4 "Дон" и Крымском мосту 17 сентября: цены, очереди и лимиты

Ситуация с бензином на трассе М-4 "Дон" и Крымском мосту 17 сентября: цены, очереди и лимиты

На М-4 стало проще заправиться, но на южных участках сохраняется дефицит АИ-100 и случаются внезапные закрытия АЗС.

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