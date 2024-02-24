Мы дарим женщинам золото, а они нам – носки. Мужской крик души

Кот Рыжый

Сколько пыли и шелухи вписывают, пытаясь обелить пройдох женского пола! Нет бы написать честно:--ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ, ЛЮБЯЩИЕ ЖЁНЫ ИТ.Д. А ЕСТЬ СТЕРВЫ, КОТОРЫЕ КАК СОРОКИ --ВСЁ ТАЩУТ ИЗ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ СЕБЯ! Хотя основной добытчик муж.Вот и всё. Честно и объективно. Но! Ведь им хочется золота, шубку, новые шмотки! А значит--- надо ОПРАВДЫВАТЬ ЗАХРЕБЕТНИЦ!!!А то ведь глядишь и правда начнут мужчины в ответ на пену для бритья,ДАРИТЬ КРЕМ НОЧНОЙ ИЛИ МУСС ДЛЯ ВОЛОС!!! А это--неправильно! Это не по гендерному праву!