«Дарил ей драгоценности, косметику, цветы, из неординарного - кровать с матрасом (у нее остеохондроз), даже автомобиль.
Мы дарим женщинам золото, а они нам – носки. Мужской крик души
Комментарии
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Кот Рыжый
Сколько пыли и шелухи вписывают, пытаясь обелить пройдох женского пола! Нет бы написать честно:--ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ, ЛЮБЯЩИЕ ЖЁНЫ ИТ.Д. А ЕСТЬ СТЕРВЫ, КОТОРЫЕ КАК СОРОКИ --ВСЁ ТАЩУТ ИЗ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ СЕБЯ! Хотя основной добытчик муж.Вот и всё. Честно и объективно. Но! Ведь им хочется золота, шубку, новые шмотки! А значит--- надо ОПРАВДЫВАТЬ ЗАХРЕБЕТНИЦ!!!А то ведь глядишь и правда начнут мужчины в ответ на пену для бритья,ДАРИТЬ КРЕМ НОЧНОЙ ИЛИ МУСС ДЛЯ ВОЛОС!!! А это--неправильно! Это не по гендерному праву!
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