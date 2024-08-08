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Царьград

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Мощные взрывы в Курской области: Местные жители публикуют фото "огненного ада"

Мощные взрывы в Курской области: Местные жители публикуют фото "огненного ада"

Мощные взрывы прогремели в Рыльском районе Курской области. Местные жители опубликовали фото "огненного ада" в селе Степановка.

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