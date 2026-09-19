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Хаукеланн об 1:3 от «Спартака»: «Равная игра. Если уберем ошибки, продолжим верить в то, что делаем, думаю, сможем обыграть «Авангард» в следующем матче»

Вратарь «Трактора» Хенрик Хаукеланн высказался о поражении в матче со «Спартаком» (1:3). «Равная игра, которая могла качнуться в любую сторону.

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