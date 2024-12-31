Samsung на следующей неделе покажет ноутбук с твердотельным ультразвуковым кулером

Samsung и компания Frore Systems собираются представить на выставке CES 2025 прототип ноутбука Galaxy Book4 Edge 14 с твёрдотельной системой охлаждения AirJet, которая обеспечит прирост производительности до 50 % и увеличит время работы от батареи на 16 %.
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