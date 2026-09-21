Загородная свадьба: план «Б», сезонность и скрытые расходы

Загородная свадьба — это всегда немного приключение. В отличие от ресторана в центре Москвы, где всё предсказуемо — стены, крыша, кондиционер, — площадка в Подмосковье живёт по своим законам.
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