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AlveoWed

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Загородная свадьба: план «Б», сезонность и скрытые расходы

Загородная свадьба: план «Б», сезонность и скрытые расходы

Загородная свадьба — это всегда немного приключение. В отличие от ресторана в центре Москвы, где всё предсказуемо — стены, крыша, кондиционер, — площадка в Подмосковье живёт по своим законам.

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