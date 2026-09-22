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Суд арестовал водителя грузовика по делу о смертельном ДТП на Щелковском шоссе

Суд арестовал водителя грузовика по делу о смертельном ДТП на Щелковском шоссе

Измайловский районный суд Москвы отправил под стражу до 20 ноября 2026 года водителя грузовика Sollers Atlant Таймураза Дзиоева, обвиняемого по делу о смертельном ДТП на Щелковском шоссе.

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