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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин выиграл 10-й матч в сезоне, отбив 38 бросков «Нэшвилла» из 41

Игорь Шестеркин отбил 38 бросков из 41 в матче с «Нэшвиллом» (4:3). Вратарь «Рейнджерс» одержал 10-ю победу в текущем сезоне НХЛ, всего он провел 14 игр.

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